Вибухи в Харкові вночі 26 травня: атака російських безпілотників

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram-каналі

У ніч на 26 травня в Харкові пролунало понад десяти вибухів. Перші звуки вибухів були зафіксовані о 00:33, а протягом наступних тридцяти хвилин загалом було чутно 13 вибухів.

Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації, підтвердив, що місто та його околиці стали мішенню для атак російських безпілотників. Він зазначив, що в деяких районах Харкова були чутні потужні вибухи.

«Харків та його передмістя під атакою ворожих БпЛА. У деяких частинах міста було чутно сильні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання наразі уточнюється», – повідомив Синєгубов о 01:01.

Зараз триває збір інформації про постраждалих та завдані збитки. Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях і дотримуватися заходів безпеки.