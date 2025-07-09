Новий температурний рекорд у Харкові: 35,7° зафіксовано 8 липня

Повідомляється Telegram Харківського регіонального гідрометцентра

8 липня в Харкові було зафіксовано новий температурний рекорд: максимальна температура досягла 35,7°, що перевищило попередній рекорд, який тримався протягом 57 років. Цю інформацію оприлюднили у Telegram Харківського регіонального гідрометцентру.

Раніше найвища температура, зафіксована у 1968 році, становила +34,9°.

Причиною такої спеки стало поширення теплої повітряної маси з північної Африки, яка впливає на погодні умови в Україні, зокрема в Харківській області.

“Спекотна погода в Україні, й зокрема, в Харківській області зараз спостерігається, пов’язана з поширенням теплої повітряної маси з північної Африки.” – Анна Глушкова, синоптикиня Харківського регіонального гідрометцентру

За словами Анни Глушкової, спекотні умови збережуться до кінця липня, і варто очікувати нові температурні рекорди. Температура переважно перевищуватиме 30°, що свідчить про спекотний липень.

До 12 липня в лісах Харківської області прогнозується надзвичайна пожежна небезпека через високу температуру.

Синоптики також зазначають, що до 12 липня температура може досягати 38° тепла. 12 та 13 липня очікуються короткочасні дощі з грозами, які трохи знизять температуру до приблизно 30°.

Середньодобова температура у липні прогнозується на рівні 24,2°, що перевищує норму в 21,7°. Опадів очікується близько 41 мм при нормі 60 мм.

Прогноз погоди на найближчі дні

10 липня денна температура в Харківській області підніметься до 38°. Місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с. Опадів не передбачається.

Жителям регіону рекомендується бути обережними через спеку та пожежну небезпеку.