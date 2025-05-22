Вибух у Холодногірському районі Харкова: ліквідація наслідків та постраждалі

У Холодногірському районі Харкова 22 травня, вранці, розпочалися роботи з ліквідації наслідків вибуху, що стався близько 01:30. За даними поліції Харківської області, внаслідок інциденту постраждало близько десяти житлових будинків та кілька автомобілів.

У зв’язку з ситуацією, три жінки віком 60, 63 та 68 років звернулися за медичною допомогою. Важливо зазначити, що вночі не було зафіксовано ракетного удару по місту. Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відбувся повітряний бій, в результаті якого уламки впали на територію Холодногірського району.

На даний момент у районі тривають активні роботи з усунення наслідків падіння уламків. Спеціалізовані служби займаються відновленням пошкоджених об’єктів та забезпеченням безпеки для місцевих мешканців.

Жителів закликають зберігати спокій і повідомляти про будь-які нові пошкодження або надзвичайні ситуації відповідним службам для оперативного реагування.