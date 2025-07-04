Затримання шпигуна ФСБ у Харкові за держзраду

Як повідомив речник обласного управління СБУ Владислав Абдула на Facebook-сторінці Владислава Абдули

У Харкові правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який, маскуючи свої дії під поїздки на дачу, збирав інформацію про позиції Збройних Сил України та передавав її до ФСБ Росії. Про це повідомив речник обласного управління Служби безпеки України Владислав Абдула.

Згідно з даними слідства, молодий чоловік був завербований російською ФСБ через месенджер Telegram.

“Він публікував коментарі на підтримку агресії Росії проти України та висловлював намір виїхати до родичів у Росію. За інформацією, ФСБ обіцяла йому “евакуацію” до РФ після виконання завдань.” – Служба безпеки України

За даними Харківської обласної прокуратури, затриманий, який використовував псевдонім “Тайсон”, підписав письмове зобов’язання про готовність до співпраці з агентом ФСБ, а згодом підтвердив це у відеозверненні.

Виконуючи завдання, він намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ.

“Він здійснював свої дії під виглядом поїздок на дачу поблизу передової. Паралельно він шукав сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, які рухалися до фронту. Повертаючись до Харкова, він фіксував розташування зенітно-ракетних комплексів ППО, що захищають повітряний простір над містом.” – Служба безпеки України

На даний момент харків’янин перебуває під вартою, йому оголошено підозру у державній зраді. За цією статтею передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.