Затримання у Харкові: підозрюваний у виготовленні вибухівки для теракту

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури

У Харкові правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вибухових речовин. Слідство вважає, що він виготовив вибуховий пристрій, призначений для теракту в одній з державних установ міста. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Згідно з даними прокуратури, затриманий є лаборантом одного з університетів Харкова.

“Спілкувався через месенджер Telegram з представником Російської Федерації. За вказівками куратора, харків’янин виготовив вибуховий пристрій, оснащений елементами ураження – гайками, цвяхами та саморізами.” – Харківська обласна прокуратура

Для забезпечення конспірації чоловік виготовляв вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали з міста і залишили йому ключі для догляду за їхнім помешканням. Після завершення виготовлення він переніс пристрій за вказівкою куратора до багатоквартирного будинку в Київському районі Харкова.

“За планом, вибухівку мав забрати безпосередній виконавець для здійснення теракту в одній з державних установ обласного центру.” – Харківська обласна прокуратура

Чоловіка затримали під час підготовки схованки, а вибуховий пристрій знищили на місці. Прокуратура планує звернутися до суду з проханням взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави.

Наразі триває перевірка щодо можливого виготовлення ще двох вибухових пристроїв, а також проводяться заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину, зокрема куратора з Росії.

Служба безпеки України повідомляє, що у справі йдеться про ще два готові саморобні вибухові пристрої, які обладнані телефонами для віддаленої активації.

“Фігурант заклав їх у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зловмисник маскував вибухові пристрої під різні побутові предмети, зокрема спортивні м’ячі.” – Служба безпеки України

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.