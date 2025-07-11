Атака на пологовий будинок у Харкові 11 липня: пошкодження та евакуація пацієнтів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
11 липня вранці Харків зазнав атаки, внаслідок якої пологовий будинок отримав серйозні пошкодження. У цей момент у закладі перебували семеро пацієнток, троє дітей та 13 працівників.
Олександр Кондратський, медичний директор пологового будинку, поділився деталями події:
“В будівлі перебували жінки. Після операцій, жінки вагітні та жінки після пологів, з діточками. На жаль, усі відчули дуже сильний стрес. Це була реакція на ці події, які були. І на цей час ці жінки всі переведені до іншого пологового закладу на лікування. Наш заклад дуже сильно постраждав, будемо займатися тут прибиранням та відбудовою.”
Внаслідок обстрілу були вибиті всі вікна, двері, а також пошкоджені світильники, які падали зі стелі. Частина уламків призвела до пошкодження медичного обладнання та ліжок-трансформерів для пологів.
Через ці пошкодження довелося скасувати заплановану на ранок операцію, повідомив медичний директор.
Наразі тривають роботи з прибирання та відновлення пологового будинку, щоб забезпечити безпечні умови для пацієнтів.
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