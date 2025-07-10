Втрати медиків Харківщини під час війни: 47 загиблих та 20 поранених

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, Харківська область зазнала значних втрат серед медичних працівників. Внаслідок обстрілів та підривів на вибухонебезпечних предметах загинули 47 медиків. Цю інформацію підтвердила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

Серед загиблих є вісім працівників екстреної медичної допомоги. Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів про трагічні випадки, які сталися під час виконання службових обов’язків.

“Двоє – під час виконання службових обов’язків. Біля ‘Радміру’ Євген Юрко загинув. Вийшли надавати допомогу після ракетного удару, потім стався повторний обстріл. А в Балаклії загинув водій – автівка їхала на виклик, підірвалась на ВНП.” – Віктор Забашта

Віктор Забашта також зазначив, що з початку війни 20 працівників екстреної меддопомоги отримали поранення. Незважаючи на небезпеку, медики Харківщини продовжують виконувати свої обов’язки, ризикуючи власним життям, щоб надавати допомогу постраждалим у зоні бойових дій.