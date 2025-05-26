Харківський центр комплектування спростував фейки про відправлення військових на фронт

Як повідомляється у дописі обласного терцентру від 26 травня

У Харківському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували неправдиві чутки, які активно поширюються в соціальних мережах. Зокрема, йдеться про нібито випадки, коли військовослужбовці з бойових частин “відловлюють” військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і відправляють їх на фронт.

У офіційному повідомленні, опублікованому 26 травня, зазначається, що жодна з цих інформацій не відповідає дійсності. Військові підкреслюють, що подібні інциденти ніколи не мали місця.

«Між військовослужбовцями ТЦК та СП і командирами бойових підрозділів існує повна взаємодія та позитивна комунікація», – йдеться у заяві.

Таким чином, представники військових структур спростовують ці чутки і закликають громадян довіряти лише перевіреній та офіційній інформації.