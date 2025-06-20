Військовозобов'язаний випав з вікна центру комплектування в Харкові: подробиці інциденту

Як повідомили в обласному ТЦК і СП
Вночі 20 червня в Харківській області стався інцидент, коли військовозобов’язаний намагався втекти з територіального центру комплектування, випавши з вікна третього поверху. Про це повідомили представники обласного ТЦК і СП.
Внаслідок падіння чоловік отримав численні травми, зокрема, ушкодження рук, ніг, ребер та голови. Йому була викликана швидка допомога, після чого його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
“За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров’я.”
Цей випадок нагадує про трагедію, що сталася 12 травня, коли 39-річний чоловік також вистрибнув з вікна третього поверху центру комплектування у Харкові і загинув. За інформацією обласного ТЦК і СП, він добровільно погодився прибути до центру.
У загиблого не було виявлено слідів, які б свідчили про насильницьку смерть, а правоохоронці, проаналізувавши записи з камер відеоспостереження, не знайшли доказів доведення до самогубства.
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