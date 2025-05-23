Харківський військовий шпиталь отримав 30 млн грн на новий комп’ютерний томограф

Про це повідомили сторінка “Шпиталь Харків” у FacebookЛишено.

Харківський військовий шпиталь отримав 15 мільйонів гривень від міської ради для придбання нового комп’ютерного томографа (КТ). Ця сума доповнила вже зібрані 16,6 мільйона гривень від благодійників, що дозволило завершити збір на загальну суму 30 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з офіційної інформації “Шпиталь Харків”. Завдяки підтримці мешканців Харкова та всієї України, а також допомозі міської ради, новий апарат КТ незабаром з’явиться у шпиталі, що є критично важливим для якісної діагностики та лікування поранених військових.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що ці кошти були виділені з міського бюджету, сформованого за рахунок податків харків’ян. Він підкреслив, що закупівля томографа є важливим кроком у порятунку життів військових, які захищають країну.

Начальник Військово-клінічного медичного центру Північного регіону Едуард Хорошун повідомив, що кошти вже надійшли на рахунки шпиталю, а також триває співпраця з фондом Сергія Притули. Усі учасники збору зобов’язуються прозоро звітувати про витрати.

Водночас у шпиталі зазначили, що процес закупівлі нового томографа може бути тривалим і складним, оскільки він має відповідати всім законодавчим вимогам. Лише після завершення всіх процедур апарат буде доставлений та встановлений.

Причини збору та значення нового томографа

У травні 2025 року в шпиталі вийшов з ладу єдиний томограф, який працював безперервно. Це створило серйозні проблеми, адже кожному четвертому пацієнту потрібна комп’ютерна томографія для точної діагностики.

Збір коштів на новий апарат розпочався ще у січні 2025 року, оскільки передбачали можливі поломки через інтенсивне навантаження. Після виходу з ладу томографа лише 5% пацієнтів змогли отримати необхідні обстеження.

Харківський військовий шпиталь потребує більш потужного томографа, ніж той, що пропонує Міністерство охорони здоров’я, а терміни передачі апарату від МОЗ поки що невідомі.

До збору коштів також долучилися Фонд Сергія Притули та відома українська тенісистка Еліна Світоліна, що свідчить про широку підтримку ініціативи на національному рівні.

Завдяки спільним зусиллям влади, благодійників та громади Харкова, військовий шпиталь незабаром отримає сучасний комп’ютерний томограф, який допоможе рятувати життя українських захисників.