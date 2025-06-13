Підпал ТЦК у Харкові: мотив уникнення мобілізації та затримання підозрюваного

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Слідство розглядає один із можливих мотивів підпалу будівлі ТЦК та СП у Харкові, що стався 11 червня, як спробу підозрюваного уникнути мобілізації. Цю інформацію підтвердила пресслужба поліції Харківщини.

Згідно з даними правоохоронців, площа пожежі становила приблизно 800 квадратних метрів. Підозрюваного затримали в ніч на 12 червня.

Пожежа виникла ввечері 11 червня в Новобаварському районі, охопивши кілька поверхів будівлі. Проте, завдяки оперативним діям, персонал та відвідувачі встигли евакуюватися.

“Було встановлено, що причиною пожежі був підпал. Надалі, в ході відпрацювання події та проведенні оперативних заходів, було встановлено особу, яка вчинила вказаний підпал та з місця події втекла.” – Владислав Номерюк, старший слідчий

За версією слідства, підозрюваного запросили до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки його військово-облікових документів. Під час перебування в будівлі чоловік зачинився в одній із кімнат, підпалив тканину за допомогою запальнички, а потім втік через вікно другого поверху.

Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі за вчинений підпал.