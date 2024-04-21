Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов під час брифінгу 20 квітня, пише “Суспільне.
“Сьогодні дуже серйозна ситуація, яка склалася по місту в енергетичній галузі. Є великий дефіцит енергетики. Ми всі відчуваємо це. На жаль, ті графіки, які складені обленерго спільно з “Укренерго”, не витримуються. Ми розуміємо, що це об’єктивно, бо є перевантаження енергетичної системи. Є дефіцит”, — сказав міський голова.
За словами Терехова, для підготовки до нового опалювального сезону та стабілізації ситуації з електропостачанням Харків потребує обладнання, яке не виробляють в Україні. Втім, міський голова запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб підготувати Харків до нового опалювального періоду й наразі вже є конкретний план дій.
“Ми розробили серйозний план дій. Ми його не можемо висвітлювати з міркувань безпеки. Ми маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон”, — сказав Терехов.
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