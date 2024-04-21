Ситуація у місті дуже серйозна, є великий дефіцит енергетики, який відчувають усі харків'яни. Втім, міська влада має план дій, аби зустріти новий опалювальний сезон підготовленими.

Про це сказав міський голова Харкова Ігор Терехов під час брифінгу 20 квітня, пише “Суспільне.

“Сьогодні дуже серйозна ситуація, яка склалася по місту в енергетичній галузі. Є великий дефіцит енергетики. Ми всі відчуваємо це. На жаль, ті графіки, які складені обленерго спільно з “Укренерго”, не витримуються. Ми розуміємо, що це об’єктивно, бо є перевантаження енергетичної системи. Є дефіцит”, — сказав міський голова.

За словами Терехова, для підготовки до нового опалювального сезону та стабілізації ситуації з електропостачанням Харків потребує обладнання, яке не виробляють в Україні. Втім, міський голова запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб підготувати Харків до нового опалювального періоду й наразі вже є конкретний план дій.

“Ми розробили серйозний план дій. Ми його не можемо висвітлювати з міркувань безпеки. Ми маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон”, — сказав Терехов.