Розслідування смерті чоловіка в Харкові: підтверджено самогубство

Як повідомляють у офіційній сторінці Харківського обласного військового комісаріату у Facebook

Поліція Харківської області повідомила, що не виявила жодних сторонніх осіб, які могли б бути причетні до самогубства чоловіка в будівлі Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив заступник начальника слідчого управління поліції Харківщини Андрій Шарнін.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, чоловік загинув внаслідок травм, несумісних з життям, які він отримав внаслідок падіння з висоти. Інші ушкодження, що могли б свідчити про сторонній вплив, не були виявлені. Судово-медичні дослідження тривають, а до матеріалів кримінального провадження включені записи з камер відеоспостереження, які були ретельно проаналізовані. Причетність сторонніх осіб до дій загиблого не підтверджена.

Для перевірки обставин, що стосуються перебування чоловіка в приміщенні Шевченківського РТЦК та СП, відповідні матеріали були передані до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві для подальшого розгляду.

За інформацією поліції, 12 травня 39-річний чоловік покінчив життя, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі центру. Установа зазначила, що чоловік добровільно погодився приїхати до закладу, але не мав при собі документів і відмовився надавати інформацію про себе, а також відмовився їхати до відділу поліції.

Начальника Шевченківського РТЦК та його заступника тимчасово відсторонили від виконання службових обов’язків на період розслідування, про що повідомили в оперативному командуванні «Схід».

Начальник поліції Харківської області Петро Токар у ефірі зазначив, що у загиблого не було виявлено ушкоджень, які б свідчили про інші причини смерті, окрім падіння. Він також підкреслив, що чоловік у соціальних мережах публікував дописи, в яких категорично відмовлявся брати участь у війні.

«Слідчі вивчили публікації, які залишали члени велосипедного гуртка, до якого належав покійний. У цих дописах він чітко заявляв, що не підтримує війну, не робить донатів, не піде воювати і не боїться смерті. Якщо йому доведеться взяти зброю, він вважав за краще покінчити життя самогубством», – зазначив Петро Токар.