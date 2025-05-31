Евакуація пораненого подружжя з Вовчанських Хуторів на Харківщині

За даними поліції Харківщини

31 травня поліцейські провели евакуацію пораненого літнього подружжя з прифронтового села Вовчанські Хутори, що на Харківщині. 66-річний чоловік отримав поранення ноги, а його 65-річна дружина пережила гострий шок внаслідок скидання боєприпасу з дрона 29 травня.

Через близькість російських військ до населеного пункту, в селі залишилося дуже мало людей, зокрема медичних працівників, які могли б надати необхідну допомогу постраждалим.

Евакуацію здійснили співробітники відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління. Вони швидко доставили потерпілих до медичних закладів, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу.

Цей інцидент стався на третій день після російського удару по Вовчанських Хуторах, що значно ускладнило доступ до медичних послуг для місцевих жителів.