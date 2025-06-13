Житло для переселенців у Харкові: умови та резервні місця

Як повідомляє в етері телемарафону “Єдині новини” керівник обладміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі

У Харкові близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб проживають у гуртожитках та інших тимчасових житлових приміщеннях. Про це 13 червня під час телемарафону “Єдині новини” повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації.

Він підкреслив, що деякі з цих людей живуть у таких умовах вже більше трьох років. Для забезпечення їхнього комфортного проживання були створені всі необхідні умови, зокрема, використані гуртожитки вищих навчальних закладів.

Крім того, в регіоні є резервні місця, які можуть прийняти всіх, хто потребує тимчасового житла.

“Дехто з них живе там уже три роки. Усі необхідні умови для проживання створено – це гуртожитки закладів вищої освіти. Також маємо резервні місця, тож можемо прийняти всіх, хто цього потребуватиме.” – Олег Синєгубов

В області продовжуються евакуаційні заходи, і наразі 350 населених пунктів мають статус евакуації.