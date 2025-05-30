Атака дронів на тролейбусне депо Харкова не вплинула на роботу транспорту

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 травня 2025 року у Харкові громадський транспорт продовжить працювати за звичним розкладом, незважаючи на нічну атаку російських дронів на тролейбусне депо в Слобідському районі. Міський голова Ігор Терехов запевнив, що ситуація під контролем і мешканці міста не відчують жодних незручностей у русі транспорту.

Терехов зазначив, що внаслідок атаки було пошкоджено 18 тролейбусів, один з яких згорів. “Це був цілеспрямований напад на наше тролейбусне депо, метою якого було зупинити роботу громадського транспорту. Проте, завдяки злагодженій роботі комунальних служб, ворогу не вдалося досягти своїх цілей”, – підкреслив він.

На щастя, значних втрат вдалося уникнути, оскільки більшість тролейбусів були заздалегідь розосереджені по місту. Під удар потрапила техніка, що перебувала на ремонті, але це не вплине на загальний графік роботи транспорту.

Ця атака на тролейбусне депо не є першим випадком обстрілу. Раніше, 3 квітня 2022 року, російські війська також завдавали ударів по Слобідському району, внаслідок чого загинули семеро людей, а ще 34 отримали поранення, серед яких були й діти. Ці події підкреслюють постійну загрозу, з якою стикається місто.

Незважаючи на виклики, міська влада продовжує працювати над забезпеченням стабільності у громадському транспорті, щоб мешканці Харкова могли безперешкодно пересуватися містом.