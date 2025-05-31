Трагічні обстріли в Харківській області 31 травня: жертви та поранені

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-акаунті

31 травня Харківщина знову стала ареною трагічних подій через обстріли з боку Російської Федерації. У результаті атак на Куп’янськ та Вовчанські Хутора загинула одна жінка, а ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

У Куп’янську внаслідок обстрілу загинула 63-річна жінка. Також 65-річний чоловік отримав серйозну реакцію на стрес, що підтверджується офіційними даними.

У Вовчанських Хуторах російські військові використали FPV-дрон для атаки на людей, які працювали на городі. Внаслідок цього поранення отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік, яких терміново госпіталізували.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися всіх заходів безпеки.