Руйнування Харкова та плани відновлення міста у 2025 році – інтерв’ю з мером Ігорем Тереховим

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Харків зазнав значних руйнувань: близько 12 тисяч будівель було знищено, а загальні збитки перевищили 10 мільярдів євро. Мер міста Ігор Терехов в інтерв’ю розповів про наслідки весняних атак, кількість переселенців, призупинення грантової допомоги USAID, втрати серед дітей та плани щодо відновлення міста.

Терехов зазначив, що весняні масовані обстріли росіян стали справжнім терором, особливо нічні атаки безпілотників “Шахед”, які вражали різні райони Харкова. Якщо раніше кількість безпілотників під час атак не перевищувала кількох одиниць, то тепер їх число сягало до 20 за один раз. Система протиповітряної оборони змогла збити 12 з 32 таких дронів, але деякі все ж досягали цілей у місті.

Мер підкреслив, що основним завданням є вдосконалення системи ППО для ефективного захисту від подібних загроз. Він також додав, що поки не було зафіксовано використання дистанційної вибухівки, але місто готується до будь-яких можливих сценаріїв.

Станом на сьогодні в Харкові проживає близько 1,3 мільйона людей, тоді як до початку війни їх було 1,6 мільйона офіційно, а фактично – близько 2 мільйонів. Офіційно зареєстровано 206 тисяч вимушених переселенців, але їх насправді більше. Мер наголосив, що ці люди є невід’ємною частиною харківської громади, і важливо, щоб вони відчували дух міста.

Попри певний відтік бізнесу, багато підприємств залишаються в Харкові, відновлюються та отримують підтримку від місцевої влади, зокрема через скасування податків. Терехов закликав підприємців залишатися в місті, адже це критично важливо для його відновлення.

Жоден район Харкова не залишився без обстрілів і руйнувань. Знищено житлові будинки, офіси та об’єкти критичної інфраструктури, а приватний сектор зазнав особливо інтенсивних ударів. Загальна сума збитків перевищує 10 мільярдів євро.

У планах на 2025 рік – відбудова близько 200 будинків та відкриття нових підземних шкіл. Мер також нагадав, що війна триває, і серед дітей вже загинуло 26 осіб.

Призупинення грантової допомоги USAID стало серйозним ударом для міста, адже ця організація була важливим партнером у підтримці Харкова, зокрема в енергетичній сфері. Влада міста активно шукає нових партнерів для продовження відновлення.

Терехов висловив оптимізм щодо майбутнього Харкова: завдяки домовленостям з інвесторами з США, Німеччини, Франції, Великої Британії та інших країн місто має всі шанси стати потужним індустріальним та науковим центром. Планується, що населення зросте до 2,5 мільйонів осіб, адже місто прагне зберегти статус студентської столиці України, залучаючи нових мешканців та студентів.