Суд у Харкові виніс вирок кандидату наук за колабораціонізм у космічній галузі

Як йдеться у вироку Салтівського районного суду від 16 червня

У Харкові суд виніс вирок кандидату фізико-математичних наук, якого визнали винним у колабораціонізмі. Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжував співпрацювати з Росією, сприяючи розвитку космічної галузі країни-агресора. Це стало відомо з рішення Салтівського районного суду, ухваленого 16 червня 2025 року.

Обвинувачений – харків’янин, який працював як фізична особа-підприємець. Він має вищу освіту та науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а також значний досвід у галузі дистанційного зондування та супутникових технологій.

Згідно з матеріалами справи, чоловік разом зі знайомим почав співпрацювати з Росією. Знайомий отримав російський паспорт у грудні 2014 року, але залишився жити в Україні. Він займав посаду генерального директора підприємства “ООО ‘Лес-Информ'”, зареєстрованого у Волгограді, яке займається стандартизацією, метрологією, технічним контролем, виробництвом радіолокаційної та радіонавігаційної апаратури, а також веденням банку даних лісового фонду.

Після початку повномасштабного вторгнення обвинувачений не припинив участь у спільному проєкті з Росією, що входив до федеральної космічної програми на 2016-2025 роки. У 2018 році та в період 2020-2021 років він виконував спеціальні завдання з науково-аналітичної та методичної роботи для підприємства, яке займалося калібруванням і валідацією супутників за допомогою радіолокаційних відбивачів.

На початку 2023 року знайомий відновив контакт з обвинуваченим через Telegram і запропонував йому працювати на користь Росії. Чоловік погодився, виконуючи консультативно-методичну діяльність, створюючи інструкції та проводячи консультації щодо використання радіолокаційних відбивачів для калібрування космічних комплексів, зокрема “Кондор-ФКА”.

“Зазначеним підприємством були проведені сеанси зйомок Качалинської тестової ділянки радіолокаційного діапазону в інтересах налаштування, калібрування, коригування бортової апаратури та контролю цільових характеристик КС ‘Кондор-ФКА’, діяльність якої завдає шкоди національній безпеці та обороноздатності України.”

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Він перебував під заставою у розмірі 605 500 гривень, яку вніс 31 жовтня 2024 року.

Суд визнав його винним у колабораціонізмі та призначив штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Крім того, чоловіка позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на строк 10 років, а також конфіскували все його особисте майно. Заставу повернули.