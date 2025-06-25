Теракт у Харкові: вибух скутера та затримання підозрюваної

Як повідомляють у облпрокуратурі

20 червня в Індустріальному районі Харкова стався трагічний інцидент, внаслідок якого загинув 26-річний військовослужбовець, а 29-річний отримав серйозні поранення через вибух скутера. За попередніми даними слідства, у скутер, який нібито був переданий “від волонтерів”, була закладена вибухівка, ймовірно, за замовленням російських спецслужб.

Обласна прокуратура та Служба безпеки України повідомили про підозру 19-річній харків’янці, яка, за даними слідства, через Telegram зв’язалася з представником РФ. За гроші вона погодилася виконати завдання – підірвати українських військових.

Вранці 20 червня підозрювана відвідала парк, де дістала ключі зі скутера і залишила місце. Після обіду вона повернулася, щоб покласти в багажник рюкзак із вибухівкою.

Скутер, використаний для теракту, був зафіксований Національною поліцією Харківщини.

Після вербування, жінка отримала детальні інструкції від куратора щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою. Вона придбала необхідні матеріали, такі як побутові хімікати, акумулятор, дроти та два телефони для дистанційного підриву.

“Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера. За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію».” – Служба безпеки України

Згідно з інформацією поліції Харківщини, потужність вибухового пристрою становила близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті, а корпус був металевим з численними уламками.

Підозрювану затримали через кілька годин після вибуху. Їй було висунуто обвинувачення у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групи осіб, що призвело до загибелі людини. Жінка була взята під варту без права внесення застави.