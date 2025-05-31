Стрілянина в Харкові: спецоперація поліції на проспекті Перемоги

Як повідомляє повідомлення у поліції Харківщини в Telegram

31 травня в Харкові, приблизно о 15:44, в одному з житлових районів на проспекті Перемоги сталася стрілянина. Невідомий чоловік у військовій формі відкрив вогонь з автоматичної зброї без видимої причини. Очевидці також повідомили про вибух, що супроводжував цю подію.

Для затримання озброєного правопорушника була розгорнута спеціальна поліцейська операція під назвою “Грім”, яка тривала більше години. Правоохоронці швидко прибули на місце події, локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та почали переговори.

Незважаючи на законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився підкоритися. В результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції, зловмисника вдалося затримати із застосуванням спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства з використанням зброї.

Затриманим виявився 43-річний військовослужбовець, який служив у СЗЧ. Під час спроби затримання він підірвав гранату, проте, на щастя, ніхто не постраждав.