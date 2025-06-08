Потужна атака на Харків знищила соціальне підприємство людей з інвалідністю

Про це Андрій Дідік повідомив на своїй сторінці у Facebook

У ніч з 6 на 7 червня 2025 року Харків зазнав потужної комбінованої атаки з боку Росії, внаслідок якої було знищене соціальне підприємство Андрія Дідіка. Про цю трагедію він повідомив на своїй сторінці у Facebook 8 червня.

“Наше соціальне підприємство, на якому переважна більшість працівників – люди з інвалідністю, до 7 червня займалося виробництвом різноманітних горіхів, насіння, сухофруктів. Працювали 27 років. В ніч на 7 червня РФ повністю знищила виробничу будівлю, обладнання, сировину… Все.” – Андрій Дідік

Пожежа на підприємстві триває, і зрозуміло, що відновити виробництво самостійно буде неможливо. Працівники з інвалідністю не лише отримували зарплату, але й вели активне життя завдяки цій роботі. Тепер усі вони опинилися в розпачі, а їхнє життя зупинилося.

Комбінована атака на Харків тривала близько двох годин і включала понад 50 вибухів. Російські безпілотники, ракети та авіабомби влучили в різні райони міста, зокрема в Київський та Основ’янський. Внаслідок цих ударів постраждали не лише підприємства, але й житлові будинки та навчальні заклади.

Міський голова Харкова Ігор Терехов охарактеризував цю атаку як найпотужнішу з початку повномасштабної війни. В результаті обстрілів загинули троє людей, серед яких дві жінки в Основ’янському районі та одна людина в Київському. Поранення отримали 21 особа, серед яких 14-річна дівчинка та 1,5-місячний хлопчик, який перебуває в критичному стані.

Станом на 11:00 8 червня пожежу на підприємстві в Київському районі вдалося локалізувати, проте триває пошуково-рятувальна операція. Є ймовірність, що під завалами залишилися шестеро працівників.

Пам’ять про Данила Дідіка

Данило Дідік, син Андрія, загинув у 2015 році внаслідок теракту біля Палацу спорту в Харкові. Тоді під час мирної проукраїнської ходи вибухнула міна МОН-100, що призвело до загибелі чотирьох людей і численних поранень.

У 2019 році суд визнав трьох осіб винними у теракті, які отримали довічне ув’язнення, але згодом були передані на непідконтрольні території. Родини загиблих подали позов проти України, але Кабінет міністрів просив відмовити у компенсації.

У лютому 2023 року Харківська міська рада ухвалила рішення про перейменування школи №11 на честь Данила Дідіка. Хлопець був активним учнем, захоплювався іноземними мовами та брав участь у благодійних заходах, зокрема аукціоні “Баш на баш”, що підтримував бійців АТО.

Пам’яті Данила присвячено проєкт “Так працює пам’ять”, у рамках якого за десять років музиканти випустили понад 150 пісень, що вшановують його життя та боротьбу.