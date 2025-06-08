Харківський ТЦК спростував фейкове відео про незаконні накази

Як повідомляється у дописі обласного терцентру Харківської області у Facebook

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спростував неправдиву інформацію, що поширюється в мережі. Відео, яке стало предметом обговорення, нібито демонструє військовослужбовця, що звинувачує командування у примушуванні до виконання незаконних наказів.

У офіційному повідомленні терцентру, опублікованому 8 червня, зазначено:

“Це черговий приклад російської пропаганди – відео з особою в військовій формі, яка вибачається перед військовослужбовцями та їхніми родинами, звинувачуючи командування у примушуванні до виконання нібито незаконних наказів. Заявляється, що ця особа є військовослужбовцем ТЦК та СП Харківщини. Офіційно повідомляємо – це фейк.”

Також у повідомленні підкреслили, що особа, яка з’являється на відео, не має жодного стосунку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області.

У зв’язку з цим, Харківський обласний ТЦК та СП закликав громадськість не поширювати неправдиву інформацію та покладатися лише на офіційні джерела.