Вибух на Харківщині: військовослужбовець отримав серйозне поранення

Як повідомляють в обласному ТЦК й СП на їхній офіційній сторінці у Facebook

На Харківщині стався трагічний інцидент, внаслідок якого військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) отримав серйозну травму. 29 травня стало відомо, що під час виявлення невідомого предмета біля свого автомобіля, він зазнав вибуху.

Медична допомога була надана негайно, проте лікарі змушені були провести ампутацію кисті. На щастя, загрози для життя військовослужбовця немає, і він перебуває під постійним наглядом медиків.

Цей випадок особливо сумний, оскільки військовослужбовець раніше був переведений з бойової бригади через поранення, щоб продовжити службу в ТЦК та СП. Тепер він отримав важке поранення в умовах, які вважалися відносно безпечними.

В даний час триває розслідування причин та обставин інциденту. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), і відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проводяться слідчі дії.

У зв’язку з цим, в обласному та районних ТЦК та СП організовуються додаткові заняття та інструктажі, спрямовані на навчання безпечному поводженню з вибухонебезпечними та підозрілими предметами, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.