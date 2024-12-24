Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян із вітанням напередодні Різдва та Нового року, зазначивши, що цього року місто вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії святково прикрашене. Він наголосив, що святкові вогні та декорації у Харкові символізують стійкість громади, любов до рідного міста та вдячність військовим за їхній героїзм.

Про це мер Харкова повідомив у Facebook.

“Вперше з початку широкомасштабної війни Харків святково прикрашений до Різдва та Нового року.

Ці святкові вогні й декорації — символ нашої незламності, любові до рідного міста, віри у Перемогу. І подяка героїчному подвигу наших військових!” – підкреслив Терехов.

За словами мера, 2024 рік був надзвичайно важким для Харкова через щоденні обстріли з боку російських військ, які завдавали руйнувань і випробувань місту. Попри це, харків’яни продовжують долати труднощі, відновлювати місто та підтримувати його дух.

“Рік, що минає, був надзвичайно важким для Харкова та усіх нас. Ворог тероризує місто щодня, але дух Харкова — наш дух — не зламати! Разом ми долаємо труднощі, лікуємо рани міста та намагаємось нормалізувати власне життя в умовах війни”, – зазначив Терехов.

Міський голова висловив сподівання, що наступного року Україна досягне справедливого миру, а з ним почнеться масштабна відбудова, у якій кожен житель зможе взяти участь.

“Вірю, що наступного року в Україну прийде справедливий мир. А з ним — і відбудова, в якій кожен з нас відіграє важливу роль. Нехай Різдво Христове та свято Нового року стануть джерелом надії і сил для кожного. Зі святом вас і ваші родини! Щасливого Різдва та Нового року! Слава Україні!”, – наголосив мер.

Святкове оформлення Харкова стало важливим знаком того, що навіть в умовах війни місто залишається живим, сповненим віри у майбутнє та сили боротися за свою незалежність. У новорічно-різдвяні дні святковий декор у Харкові нагадуватиме містянам про їхню єдність, незламність і спільну віру в Перемогу.