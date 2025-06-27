Суд у Києві над жінкою з Харкова за державну зраду

Як повідомляє Telegram-канал обласної прокуратури

У Київському районному суді розпочнеться слухання справи 46-річної жінки з Харкова, яку підозрюють у державній зраді. Відповідно до даних слідства, вона співпрацювала з російською розвідкою, передаючи інформацію про розташування українських військових.

27 червня обласна прокуратура повідомила про передачу обвинувального акту до суду. Раніше, 18 червня, про затримання жінки інформували пресслужба СБУ та Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрювана є безробітною місцевою жителькою, яка потрапила під увагу російських спецслужб через свої заклики до штурму та захоплення Харкова в Telegram-каналах.

“Підозрювана налагодила контакт з представником російської спецслужби. Вона навіть написала розписку, у якій підтверджувала готовність до співпраці.” – Генеральна прокуратура України

Після вербування її куратор надіслав список локацій, які вона повинна була “перевірити” на предмет можливого базування Сил оборони. Жінка фотографувала ці об’єкти, прив’язуючи їх до місцевості, та позначала координати на Google-картах.

З моменту затримання підозрювана перебуває під вартою без можливості внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.