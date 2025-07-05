Суд у Харкові засудив продавчиню за підтримку російської агресії в Telegram

Як повідомляється у вироку Індустріального райсуду Харкова

У Харкові продавчиня магазину “Посад” відкрито висловлювала підтримку російському вторгненню в Україну, залишаючи антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Вона називала повномасштабну агресію “СВО” та сподівалася на “визволення” міста російськими військами.

Згідно з рішенням Індустріального районного суду Харкова, винесеним 1 липня 2025 року, 3 квітня 2024 року під час спілкування в Telegram жінка прокоментувала пост про обстріл Бєлгорода, зазначивши: “А ще не наступу боїмося, а того, як ЗСУ відступатимуть”.

Вона також відповіла на інше повідомлення: “Поживемо – побачимо. Я чекаю звільнення Харкова з 2016 року”, додавши: “Така ж історія, але мені хочеться швидше”. Експертиза підтвердила, що в її висловлюваннях є виправдовування збройної агресії Росії проти України.

У травні 2024 року жінка залишила в Telegram коментар: “Третій рік триває СВО і не літали літаки… А тут розліталися. Я думала, що літаків немає у ЗСУ, а може F-16 вже дали?”.

У січні 2025 року вона написала в чаті Telegram: “Те, що війну почала не Росія, це так. Україна почала війну проти власного народу. А те, що сидять відстрілюються до останнього, так ви недооцінюєте пропаганду…”.

Під час судового розгляду жінка визнала свою провину. Суд визнав її винною у поширенні матеріалів, що виправдовують та заперечують збройну агресію РФ проти України, а також у повторному вчиненні такого правопорушення.

Суд також врахував пом’якшувальні обставини – каяття обвинуваченої та те, що вона виховує неповнолітню дитину.

В результаті жінці призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки.