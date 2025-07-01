Вдячність харків'янки Марії рятувальникам ДСНС за порятунок після авіаудару

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини
30 червня 26-річна харків’янка Марія відвідала управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб висловити свою вдячність рятувальникам, які врятували її після російського авіаудару. Цю інформацію оприлюднила пресслужба ДСНС Харківщини.
7 червня Марія опинилася під бетонною плитою, яка впала внаслідок атаки російського дрона-камікадзе “Шахед” на багатоповерхівку на Гімназійній набережній. Дівчина провела кілька годин заблокованою під завалами.
“Це сталось за лічені секунди. Вибух – і я опинилась під залізобетонною плитою. Дякую вам за те, що ви були поруч, коли це було найважливіше. Ви не просто врятували мене – ви подарували мені другий шанс на життя.”
Кімната, з якої рятувальники деблокували Марію, була серйозно пошкоджена внаслідок вибуху.
Мати Марії, Ірина, поділилася спогадами про ті жахливі миті:
“Вона лежала на ліжку, посеред кімнати, і, виходить, якось її перевернуло, й вона опинилася під плитою та під ліжком. І вона тільки руку могла витягти, просила, благала, щоб її дістали. Я єдине гасила, щоб вона не задихнулася. Я гасила цей вогонь… А він розгорався. А ще зверху горіла квартира. Потім, коли її діставали, знизу горить квартира. Їй пекло. Її поливали водою. З усіх боків.”
Сергій Білоус, помічник начальника чергової зміни з питань забезпечення оперативно-координаційного центру ДСНС, поділився своїми думками про важливість роботи рятувальників:
“Саме людська вдячність надихає й додає сил. Це те, що гріє серце і нагадує: бути рятувальником – це не просто професія. Це поклик серця.”
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