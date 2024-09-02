Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Терехов повідомив про те, що Харкові гучно о 15:24. За пів години потому він внаслідок обстрілу Київського району міста є четверо постраждалих жінок, їх стан середньої важкості.
Трохи пізніше мер міста зазначив, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.
“На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються. Також пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні Терехова.
Станом на 18:13 було відомо про 13 постраждалих внаслідок терористичного обстрілу Харкова.
Своєю чергою глава Харківської ОВА показав наслідки ворожого влучання по одному з вишів Харкова.
Додамо, що за даними Синєгубова, у результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров’я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей. Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому. За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою.
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