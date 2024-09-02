У понеділок, 2 вересня, російські війська продовжили обстрілювати Харків. На цей час відомо про 13 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов повідомив про те, що Харкові гучно о 15:24. За пів години потому він внаслідок обстрілу Київського району міста є четверо постраждалих жінок, їх стан середньої важкості.

Трохи пізніше мер міста зазначив, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

“На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. На місці працюють усі відповідні служби. Місця потраплянь ворожих КАБів обстежуються. Також пошкоджено обʼєкт спортивної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні Терехова.

Станом на 18:13 було відомо про 13 постраждалих внаслідок терористичного обстрілу Харкова.

Своєю чергою глава Харківської ОВА показав наслідки ворожого влучання по одному з вишів Харкова.

Додамо, що за даними Синєгубова, у результаті ворожих ракетних ударів по Харкову у період з 30 серпня по 1 вересня у закладах охорони здоров’я області перебувають 27 людей, в тому числі 7 дітей. Серед дорослих 3 пацієнтів – у важкому стані, 1 – у вкрай важкому. За даними лікарів, стан дітей задовільний, з позитивною динамікою.