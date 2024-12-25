Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олега Синєгубова.
“Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунала серія вибухів, і є ще виходи балістики у бік міста. Перебувайте у безпечних місцях”, – наголосив Терехов.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що армія РФ завдала щонайменше семи ударів. Одне з влучань сталося у Салтівському районі.
“Після ворожих ударів виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури. Профільні служби вже працюють на місці подій”, – уточнив Синєгубов.
Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки. На цей момент тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Загроза повторних обстрілів залишається високою.
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