Президент України оголосив про невдачу російського наступу в Харківській області. Напрямок буде посилено і зміцнено ще більше.

Про це Президент України розповів у відеозверненні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росії не вдалося здійснити харківську операцію після розмови з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським у суботу.

“Говорив сьогодні з головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено”, – сказав Президент України у вечірньому зверненні.

Також відомо, що працюють і над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції Україна має нові рішення для оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155-мм, готується нова виробнича платформа. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ.

“Перший саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені”, — наостанок доповнив Зеленський.