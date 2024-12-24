Про це повідомляє пресслужба військово-медичного клінічного центру Північного регіону.
“Ми не зустрічали в жодній літературі подібних випадків”. У харківському шпиталі прооперували бійця, який вижив після 36 діб із турнікетом на пораненій нозі. Навіть найдосвідченіші військові хірурги не памʼятають такої цифри: 864 години”, — йдеться у повідомленні.
За словами 41-річного військового Олександра, він отримав поранення через те, що наступив на міну. Через запеклі бої його не могли евакуювати із Вовчанська понад місяць.
“Місяць і шість днів я не міг евакуюватися. А потім погода стала гіршою, дрони замовкли на якийсь час, і мене змогли вивезти. Накладали мені турнікет хлопці, сам я не зміг би. Я все усвідомлював ще з другого дня після поранення, що втрачу ногу. І я вже не зациклювався на цьому. Хотів жити, хотів до родини, до синів. У мене двоє синів. Старшому 12, меншому лише 2 рочки. Це мене і тримало”, – поділився уже в післяопераційній палаті Олександр.
Медики зазначають, що стан бійця був критичним. Він прибув до шпиталю із високою анемією, інтоксикацією через тривалу крововтрату, зневодненням і гангреною.
“Ми провели передопераційну підготовку: відновлювали об’єм циркулюючої крові та підвищували гемоглобін. Він розповідав, що нормального прийому їжі не пам’ятає. Далі ми стабілізували хворого ще під час наркозу. І почали оперативне втручання”, – розповідає старша ординаторка відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Інна Стецюк.
При цьому старший ординатор відділення гнійної хірургії Дмитро Сітченко заявив, що такі ускладнення — це найменше, що могло статися з людиною після 36 діб із турнікетом на пораненій нозі. Попередній подібний випадок у цьому ж шпиталі становив 24 доби з турнікетом на руці.
Попереду в Олександра медична евакуація, протезування та реабілітація.
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