У Харкові лікарі успішно прооперували військового, який провів 36 діб із щільно затягнутим турнікетом на правій нозі. Це унікальний випадок, адже зазвичай турнікет накладають не більше ніж на дві години.

Про це повідомляє пресслужба військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

“Ми не зустрічали в жодній літературі подібних випадків”. У харківському шпиталі прооперували бійця, який вижив після 36 діб із турнікетом на пораненій нозі. Навіть найдосвідченіші військові хірурги не памʼятають такої цифри: 864 години”, — йдеться у повідомленні.

За словами 41-річного військового Олександра, він отримав поранення через те, що наступив на міну. Через запеклі бої його не могли евакуювати із Вовчанська понад місяць.

“Місяць і шість днів я не міг евакуюватися. А потім погода стала гіршою, дрони замовкли на якийсь час, і мене змогли вивезти. Накладали мені турнікет хлопці, сам я не зміг би. Я все усвідомлював ще з другого дня після поранення, що втрачу ногу. І я вже не зациклювався на цьому. Хотів жити, хотів до родини, до синів. У мене двоє синів. Старшому 12, меншому лише 2 рочки. Це мене і тримало”, – поділився уже в післяопераційній палаті Олександр.

Медики зазначають, що стан бійця був критичним. Він прибув до шпиталю із високою анемією, інтоксикацією через тривалу крововтрату, зневодненням і гангреною.

“Ми провели передопераційну підготовку: відновлювали об’єм циркулюючої крові та підвищували гемоглобін. Він розповідав, що нормального прийому їжі не пам’ятає. Далі ми стабілізували хворого ще під час наркозу. І почали оперативне втручання”, – розповідає старша ординаторка відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії Інна Стецюк.

При цьому старший ординатор відділення гнійної хірургії Дмитро Сітченко заявив, що такі ускладнення — це найменше, що могло статися з людиною після 36 діб із турнікетом на пораненій нозі. Попередній подібний випадок у цьому ж шпиталі становив 24 доби з турнікетом на руці.

Попереду в Олександра медична евакуація, протезування та реабілітація.