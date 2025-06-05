Авіаудар по Херсону: пошкодження будівель і поранені мешканці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, близько 5:30 ранку, Херсон зазнав потужного авіаудару, коли російські військові скинули чотири керовані авіабомби на середмістя. Внаслідок цього нападу троє чоловіків отримали поранення. Серед пошкоджених об’єктів – будівля Херсонської облдержадміністрації, багатоповерховий житловий будинок, а також численні вікна в навколишніх будинках і магазинах.

Крім того, три освітні заклади та лікарня також постраждали від вибухів. Місцевий житель Григорій поділився своїми враженнями від події, зазначивши, що чув потужні вибухи близько шостої ранку.

“Посипались стелі, вилетіли вікна, скло. Спочатку чули свист, потім вибухи. Ховались у коридорі, між капітальними стінами.” – Григорій, мешканець Херсона

Ще один мешканець, Олег, нарахував кілька вибухів і розповів про свої переживання:

“Три-чотири було. Я точно не знаю, перші я не реагував, бо спав, а потім останній, коли відкрився зачинений балкон, я схопився і вискочив у під’їзд, бо вибухова хвиля пішла по всій квартирі. КАБ вдарила на будинок, він був пошкоджений вже багато разів. Я тут боюсь жити. Приходжу кожен день, але вбігаю ввечері ночувати в інше місце. Бачу, картина страшна – побиті стіни, скла немає, вікон немає.” – Олег, мешканець Херсона

Місцеві жителі вже почали прибирати наслідки авіаудару. Керівник пресофісу Херсонської ОВА, Олександр Толоконніков, підтвердив, що російські військові вдарили по будівлі Херсонської ОВА та сусідньому житловому будинку.

“Там зруйнований під’їзд. Також рятувальники визволяли чотирьох людей, які знаходилися в підвалі, але, на щастя, не травмовані, просто перелякалися. Наразі відомо про трьох поранених.” – Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської ОВА

Авіаудар також завдав шкоди одному з медичних закладів міста. Заступник генерального директора лікарні, Олександр Нікулін, повідомив, що понад 200 вікон були розбиті, а також пошкоджені двері та медична апаратура. На щастя, серед пацієнтів та персоналу немає постраждалих.

Пацієнт лікарні, Леонід Васеликін, поділився своїми враженнями після вибуху:

“Моє вікно моє за трубою одразу, а з іншого боку дружина спала і воно як гахнуло. Рами вилетіли одразу, але добре, що все впало не на мене, я за стіною лежав, а на тумбочки. Дружині пощастило, що вона лежала обличчям донизу у подушку, і вона зверху голову прикрила. Скло їй посипалось на голову, так би якби лежала до верху обличчям порізало б.” – Леонід Васеликін, пацієнт лікарні

Херсонці продовжують відновлювати пошкоджені будівлі та ліквідовувати наслідки цього жахливого авіаудару.