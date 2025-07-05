Херсонські спортсмени вибороли 4 медалі на чемпіонаті України з кульової стрільби

Про це у обласна військова адміністрація у Facebook.
Спортсмени з Херсонщини продемонстрували вражаючі результати на літньому чемпіонаті України з кульової стрільби, здобувши чотири медалі. Цю інформацію оприлюднила обласна військова адміністрація у Facebook.
Змагання проходили у Вінниці, де херсонські атлети вибороли три срібні та одну бронзову нагороду.
“Срібло” двічі здобула Дар’я Дудка, яка посіла друге місце у вправах МГ-9 та МГ-5. Анастасія Білаш отримала срібну медаль у вправі ГП-12 і бронзову – у ГП-11а, – йдеться у дописі.
Команда хлопців, до складу якої увійшли Єгор Сукача, Ілля та Данило Ананьєви, зайняла п’яте місце у вправі ГП-6. Відзначено, що цей вид змагань давно не представлявся Херсонщиною.
Підготовкою спортсменів займалися Андрій Петросюк та Ольга Чікалова, про що також повідомили в ОВА.
Крім того, раніше в МВА повідомляли, що вихованці Херсонського дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки №4 здобули 10 нагород на Чемпіонаті світу з Кіокушин БуДо карате “The Open World Kyokushin Karate Championship”, який проходив в Угорщині.
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