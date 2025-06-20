Вибух дрона у Херсоні: травми та правила безпеки при вибухонебезпечних предметах

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Дніпровському районі Херсонщини стався трагічний випадок: 64-річний чоловік отримав серйозні травми, коли вибухівка, закладена в дроні, здетонувала у нього в руках. Про це повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.
Постраждалого терміново госпіталізували з вибуховою травмою, внаслідок якої йому ампутували стопу.
Дії при виявленні вибухонебезпечних предметів
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготував рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів або нерозірваних снарядів.
Основні поради включають:
- Не підходьте до підозрілого предмета.
- Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.
- Огляньте територію на предмет наявності інших вибухонебезпечних об’єктів.
- Обережно відійдіть на безпечну відстань, бажано сховатися за найближчою будівлею.
- Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хустиною, але не наближайтеся до вибухівки.
- Терміново повідомте про знахідку за телефонами ДСНС 101 або поліції 102, дзвоніть, перебуваючи на безпечній відстані.
У центрі наголошують, що користуватися мобільним телефоном поблизу мін, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів суворо заборонено.
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