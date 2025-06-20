Вибух дрона у Херсоні: травми та правила безпеки при вибухонебезпечних предметах

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Дніпровському районі Херсонщини стався трагічний випадок: 64-річний чоловік отримав серйозні травми, коли вибухівка, закладена в дроні, здетонувала у нього в руках. Про це повідомила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.

Постраждалого терміново госпіталізували з вибуховою травмою, внаслідок якої йому ампутували стопу.

Дії при виявленні вибухонебезпечних предметів

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області підготував рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів або нерозірваних снарядів.

Основні поради включають:

Не підходьте до підозрілого предмета.

Зупиніться і голосно попередьте інших про небезпеку, якщо поруч є люди.

Огляньте територію на предмет наявності інших вибухонебезпечних об’єктів.

Обережно відійдіть на безпечну відстань, бажано сховатися за найближчою будівлею.

Позначте небезпечну зону помітним знаком, наприклад, стрічкою або хустиною, але не наближайтеся до вибухівки.

Терміново повідомте про знахідку за телефонами ДСНС 101 або поліції 102, дзвоніть, перебуваючи на безпечній відстані.

У центрі наголошують, що користуватися мобільним телефоном поблизу мін, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів суворо заборонено.