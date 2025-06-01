Атаки дронів на Херсонщині: ситуація та захист мирного населення

Про це пише The Hill з посиланням на начальника ОВА Олександра Прокудіна.

На правобережжі Херсонщини щотижня відбувається від двох до трьох тисяч атак дронів, які здійснюються російськими військами. Ці безпілотники використовуються для терору мирного населення та знищення критичної інфраструктури. Про це розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

В інтерв’ю він зазначив, що в Херсоні планують перенести всі важливі служби, такі як лікарні, школи та державні установи, до укриттів. Наразі в місті функціонує дев’ять підземних лікарень, а в планах – збудувати ще дванадцять.

“Російські війська на іншому боці Дніпра перевищують чисельність українських сил в три рази. Але водночас в них немає сил та можливостей перетворити цю чисельність на реальні дії та повернути ці території. Проте й у нас бракує ресурсів, щоб вибити їх з нашої землі.” – Олександр Прокудін

Внаслідок тривалої війни населення Херсона значно зменшилося: з довоєнних 500 тисяч людей у деокупованому регіоні залишилося близько 150 тисяч. Для підвищення безпеки місцева влада облаштовує захисні укриття вздовж тротуарів у місцях скупчення людей.

Американська журналістка Заріна Забріскі, яка переїхала до Херсона для висвітлення атак дронів, зазначила, що проводить близько 70% свого часу в місті і вражена простотою та щирістю місцевих жителів.

Вона розповіла, що коли в липні 2024 року почала висвітлювати атаки російських дронів, редактори не могли повірити в те, що відбувається. Саме тоді в Kyiv Independent з’явилися матеріали про “людські сафарі”, а у грудні Financial Times повідомило про цивільні “тренування на живих мішенях”.

Прокудін також повідомив, що на правобережжі Херсонщини, площею близько 390 квадратних миль, щотижня фіксують від 2 до 3 тисяч ворожих атак із застосуванням дронів.

Згідно з даними Комісії ООН, удари безпілотників по цивільній інфраструктурі були зафіксовані не лише в Херсоні, а й у 16 інших населених пунктах уздовж понад 60 миль прибережної лінії річки, що контролюється Україною. Внаслідок цих атак загинули майже 150 мирних жителів, сотні отримали поранення.

Прокудін зазначив, що електронні системи радіоелектронної боротьби дозволяють нейтралізувати близько 80% дронів, але російська сторона постійно адаптується, змінюючи частоти для обходу захисту. Додатково використовуються малокаліберна зброя, спеціальні рушниці для знищення дронів та фізичні бар’єри, такі як сітки, що перешкоджають польоту безпілотників.

Комісія ООН підкреслює, що постійні атаки створюють умови терору, перетворюючи Херсон на одне з найнебезпечніших для життя місць. Експерти вважають це навмисною тактикою російської сторони.

Більшість населення регіону складають літні люди, які не бажають залишати свої домівки або починати нове життя в інших регіонах. Молодь, в основному, працює в державних структурах, пояснює Прокудін.

Серед них – 23-річна Вікторія Марищук із пресслужби Херсонської ОВА. Вона провела майже дев’ять місяців під російською окупацією і була змушена п’ять разів переїжджати через обстріли, але вирішила залишитися в місті.