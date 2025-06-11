Обстріли Корабельного району Херсона: поранено двох жінок

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 червня, вранці, Корабельний район Херсона зазнав двох обстрілів з боку російських військових. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Перший обстріл стався близько 4:00, внаслідок якого постраждала 85-річна жінка. У неї виявили мінно-вибухову травму та уламкове поранення правої руки. Вона вирішила не проходити госпіталізацію, як зазначено у звіті.

Другий обстріл стався приблизно о 6:30, коли до лікарні було доставлено жінку 1960 року народження. Вона також отримала мінно-вибухову травму, і медики наразі проводять її обстеження.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін раніше повідомляв, що за останню добу російські війська обстріляли 32 населені пункти області, використовуючи різні види озброєння. Внаслідок цих атак загинула одна людина, а ще восьмеро отримали поранення.

Міська військова адміністрація закликає мешканців бути обережними та дотримуватися заходів безпеки у цей складний час.