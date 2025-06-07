Евакуація поранених у Бериславі після атаки дрона на Херсонщині

Про це у Facebook 7 червня повідомила поліція Херсонської області
У Бериславі, що на Херсонщині, поліцейські провели евакуацію пораненого чоловіка та його матері. 47-річний місцевий житель отримав травми внаслідок атаки дрона, який скинув вибуховий пристрій, що належить російським військовим.
Цю інформацію 7 червня оприлюднила поліція Херсонської області на своїй офіційній сторінці у Facebook.
У повідомленні йдеться про те, що поранений потребував термінової медичної допомоги, а також була необхідність евакуювати його 72-річну матір. Обох осіб вивезли на броньованому автомобілі: чоловіка передали лікарям, а жінку доправили до безпечного місця.
Під час евакуації броньований автомобіль натрапив на російську міну типу «Пелюстка», що призвело до пошкодження колеса. На щастя, ніхто з евакуйованих не постраждав, про що повідомили в поліції.
Раніше в Оперативній військовій адміністрації зазначили, що протягом доби російські війська здійснили масовані обстріли на території Херсонщини, внаслідок яких постраждали 29 населених пунктів. В результаті атак загинули двоє людей, а десятеро отримали поранення.
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