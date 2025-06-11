Перебої з електропостачанням на Херсонщині через атаку російських військ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Херсонщині спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням, викликані атакою російських військ на критично важливий об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своїй заяві в соціальних мережах.

Він охарактеризував ситуацію як надзвичайно складну, підкресливши, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Всі відповідні служби та Міністерства активно залучені до надання допомоги, зазначив очільник ОВА.

Прокудін також зауважив, що наразі неможливо точно визначити терміни відновлення електропостачання. Він закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації та підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії.

Раніше Олександр Толоконніков, керівник пресофісу ОВА, повідомляв, що 26 травня внаслідок російських обстрілів у Херсоні частково було зупинено електропостачання.