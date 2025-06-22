Пожежі на Херсонщині через атаки російських військ: 11 випадків за добу

Про це 22 червня у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України у Херсонській області.

Протягом останньої доби на Херсонщині сталося 11 пожеж, з яких сім були наслідком атак з боку російських військ. Цю інформацію 22 червня оприлюднило Головне управління ДСНС України в Херсонській області.

Згідно з даними рятувальників, вогонь охопив не лише житлові будинки, а й господарські споруди, а також суху траву на присадибних ділянках. Пожежі також виникли на відкритих територіях природних екосистем регіону.

Особливо тривожним стало загоряння сухостою на території Національного природного парку в Бериславському районі, яке сталося через дії російського безпілотника. Площа, охоплена вогнем, досягла 2,7 гектара.

Рятувальники швидко ліквідували всі осередки загоряння, що дозволило запобігти подальшому розповсюдженню вогню, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, що раніше, 10 квітня, внаслідок атаки російських безпілотників у одному з районів Херсона також виникли дві пожежі.