Марія Некрасова святкує 103 роки в Херсоні

Як повідомляє Суспільне.

Марія Некрасова, жителька Херсона, відзначила свій 103-й день народження. Цю важливу подію було анонсовано міською військовою адміністрацією.

Походить Марія з Донеччини, де раніше працювала продавчинею в продуктовому магазині. Після переїзду до Херсона, вона знайшла роботу на хлібозаводі в 1958 році.

На жаль, у 1988 році Марія втратила свого чоловіка, а згодом і сина. Наразі за нею піклуються сусіди та місцева громада, що підкреслює важливість підтримки в такі складні часи.

В цей особливий день Марію відвідали соціальні працівники та заступниця міського голови Наталія Чорненька, які привітали її та вручили подарунки від Херсонської міської військової адміністрації.

Цікаво, що раніше, 20 березня 2025 року, ще одна мешканка Херсона, Лідія Волкова, святкувала свій 100-річний ювілей, що свідчить про тривалу історію життя та досвіду людей у цьому регіоні.