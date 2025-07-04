Пожежі на полях Херсонщини: понад 500 гектарів пшениці знищено через обстріли

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На правобережній Херсонщині, в сільських господарствах, які знаходяться в зоні бойових дій, через обстріли російських військ згоріло понад 500 гектарів пшениці. Фермери стикаються з серйозними труднощами, адже через загрозу дронових атак та небезпечну ситуацію вони не можуть розпочати збір врожаю. Аграрії діляться своїми переживаннями щодо цьогорічних жнив.

Ігор Йосипенко, керівник одного з фермерських господарств у Бериславському районі, зазначає, що пожежі на полях та в прифронтових селах відбуваються практично щодня. У його сусіда вогонь знищив до восьми гектарів пшениці, розташованої неподалік.

“Причина цьому всьому – це, звісно, війна. Від цих пострілів відбувається займання трави. При сильних поривах вітру та спеці ця пожежа миттєво розповсюджується. Горить збіжжя наших фермерів. На превеликий жаль, на сьогодні тільки по одній нашій Милівській громаді, за попередніми розрахунками, згоріло близько півтисячі гектар озимини. Враховуючи показники минулих років, йдеться про трохи більше ніж тисячу тонн хліба,” – сказав Йосипенко.

Директор обласного Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Дмитро Юнусов повідомив, що російські дрони атакують людей і техніку на полях. Відомство вже зафіксувало перші випадки пожеж, викликані скиданням вибухівки з дронів та артилерійськими ударами. Інші причини займання, такі як необережне поводження з вогнем, не були зафіксовані.

“У таку погоду загоряння виникають дуже швидко й загасити їх практично неможливо, оскільки це дуже небезпечно. У господарствах прифронтових громад згоріли вже понад 500 гектарів пшениці. Найбільше – у Білозерській громаді,” – сказав Юнусов.

У 2025 році рятувально-пожежні підрозділи ДСНС Херсонщини ліквідували вісім пожеж на полях зернових, всі з яких стали наслідком збройної агресії російської армії, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника сектору зв’язків зі ЗМІ в області Юрій Фарина.

“Загальна площа враженого вогнем врожаю сягає понад 110 гектарів. До ліквідації наслідків оперативно залучалися пожежно-рятувальні підрозділи, місцева та добровільна пожежні охорони. Також самі аграрії брали участь у гасінні, щоб мінімізувати втрати та зберегти хоча б частину врожаю,” – сказав він.

Ігор Йосипенко підкреслює, що пожежним підрозділам важко виконувати свої обов’язки на прифронтових територіях. Яскраві червоні автомобілі стають мішенню для російських операторів дронів, які намагаються атакувати екстрені служби.