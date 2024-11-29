Другу добу поспіль Херсон залишається без електропостачання після потужної атаки російських військ на енергетичні об’єкти регіону. Попри зусилля енергетиків, підключити критичну інфраструктуру поки що не вдалося.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Енергетики виявили додаткові пошкодження. Запуск критичної інфраструктури у громаді попередньо заплановано на другу половину дня”, – йдеться у повідомленні.

Місто було повністю знеструмлене вранці 28 листопада. У зв’язку з цим у Херсоні введено графік подачі води, але на відновлення живлення основних об’єктів потрібно більше часу.

Напередодні Мрочко зазначав, що електропостачання може не відновитися впродовж кількох днів. Він висловив припущення, що вранці енергетикам вдасться підключити основні об’єкти для забезпечення водо-, газо- та теплопостачання. Однак роботи ускладнені через нові виявлені пошкодження мережі.

Ремонтні бригади продовжують працювати в посиленому режимі, докладаючи всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання у Херсоні.