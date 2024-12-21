Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон та понад 40 населених пунктів області: Антонівка, Садове, Дар’ївка, Гаврилівка, Надеждівка, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Станіслав, Качкарівка, Червоний Маяк, Дудчани, Золота Балка, Томарине, Микільське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Придніпровське, Комишани, Степанівка, Чорнобаївка та багато інших.
Війська країни-агресора били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 34 багатоповерхівки та 29 приватних будинків. Також ворог понівечив газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.
Внаслідок російських атак дві людини загинули, ще 11 дістали поранення.
Окрім того, сьогодні вранці росіяни знову атакували село Томина Балка, внаслідок чого загинув 69-річний чоловік.
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