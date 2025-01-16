Херсонський блогер із псевдонімом "Бидло", колаборант і так званий "міністр культури Херсонщини" Артем Лагойський разом із російським офіцером викрав прах державного діяча РФ Григорія Потьомкіна перед втечею з Херсона.

Про це повідомила керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів видання The Kyiv Independent Євгенія Моторевська.

Моторевська опублікувала фото, на якому зафіксовано, як Лагойський та російський офіцер дістають останки з труни. Світлину блогер сам відправив журналістці, помилково вважаючи її продюсеркою російського телеканалу НТВ.

“Я вам зараз скину фотографію, але ви її нікому не показуйте. Губернатор проти, щоб це десь було”, — написав він у відповідь журналістці.

За словами Моторевської, російський офіцер, причетний до злочину, відповідав за вивезення культурних цінностей з Херсона, зокрема скіфського та сарматського золота з краєзнавчого музею. Вона зазначила, що особу офіцера вдалося встановити.

Журналістка анонсувала прем’єру фільму-розслідування “Офіційне пограбування”, яка відбудеться 23 січня о 18:30 у київському кінотеатрі “Жовтень”.

“Це сумне кіно, але, обіцяю, кілька разів ви все ж посміхнетеся (від недолугості й тупості тих, хто перейшов на сторону росіян)”, – зазначила Моторевська.

Вона розповість, як під прикриттям “продюсерки” та “слідчої з Москви” збирала деталі масштабного пограбування на окупованих територіях.