Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що наразі немає підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми російських окупантів.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

“Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми”, – підкреслив речник.

Водночас Лиховій зауважив, що, на жаль, Херсон щодня страждає від кількох обстрілів російською артилерією.

За його словами, однією з причин виключення можливості наступу на Херсон є те, що наші війська продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра та поступово відтісняють противника від річки. Це знижує ймовірність форсування Дніпра окупаційними військами.