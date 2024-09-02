Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
“Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми”, – підкреслив речник.
Водночас Лиховій зауважив, що, на жаль, Херсон щодня страждає від кількох обстрілів російською артилерією.
За його словами, однією з причин виключення можливості наступу на Херсон є те, що наші війська продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра та поступово відтісняють противника від річки. Це знижує ймовірність форсування Дніпра окупаційними військами.
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