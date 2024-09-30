Про це повідомляє Al-Arabia.
Повідомляється, що раніше він очолював виконавчу раду угруповання та був другою за впливовістю особою в організації.
За інформацією видання, Сафі ад-Дін є двоюрідним братом Насралли та зятем колишнього командувача іранськими силами КУДС Касема Сулеймані. Він вважався найбільш ймовірним наступником Насралли та був серед засновників “Хезболли” у 1982 році.
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