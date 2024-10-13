У неділю, 13 жовтня, ліванські бойовики руху “Хезболла” запустили в бік Ізраїлю три безпілотники, один із яких впав у районі Біньяміна. В наслідок атаки щонайменше 67 людей отримали поранення.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що жодних попереджувальних сирен перед атакою не було ввімкнено.

На місце події прибули карети швидкої допомоги та гелікоптер для евакуації поранених.

Наразі відомо, що щонайменше 67 людей отримали поранення. При цьому четверо людей можуть мати смертельні поранення, п’ятеро мають важкі поранення, ще чотирнадцять – легкі. Також відомо про близько двадцять людей із легкими пораненнями, які не потребують госпіталізації. Ще 28 поранених були доставлені в різні лікарні каретами швидкої допомоги.

Тим часом ЦАХАЛ оголосив у неділю, що протягом останніх 24 годин він завдав 200 повітряних ударів по цілях Хезболли в Лівані, а також підтримував чотири дивізії, які знищували інфраструктуру терористичного угруповання на півдні Лівану.