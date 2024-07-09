Про це повідомила українська журналістка Крістіна Бердинських.
Олег Голубченко працює у відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії, яке надає допомогу пацієнтам до 18 років, у відділенні проводиться лікування дітей з вродженими вадами розвитку щелепно-лицьової ділянки, судинною патологією, пухлинами і пухлиноподібними утвореннями лиця та шиї, травмами лицевого черепа та їх наслідків.
За її словами, під час розбору завалів біля “Охматдиту” хірург робив усе, що тільки можливо, намагаючись допомогти дітям, їхнім батькам і лікарні.
“Розбирав груди каміння разом із рятувальниками, втішав колег, постійно кудись біг, щось носив. Я не змогла з ним поговорити, бо він не хотів ні на секунду зупинятися”, — пише Бердинських.
“Це ще одне нагадування, що в “Охматдиті працюють” унікальні спеціалісти і що найважливіше, це — насамперед люди”, — зазначає журналістка.
- 9 липня – День жалоби у Києві та Кривому Розі
- Рятувальники знайшли тіло хлопчика під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі столиці
- Німеччина прийме на лікування українських дітей, постраждалих від удару РФ по “Охматдиту”