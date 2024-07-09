Учора Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі столиці. На багатьох знімках можна побачити лікаря у закривавленому білому халаті. Ним виявився щелепно-лицевий хірург лікарні Олег Голубченко.

Про це повідомила українська журналістка Крістіна Бердинських.

Олег Голубченко працює у відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії, яке надає допомогу пацієнтам до 18 років, у відділенні проводиться лікування дітей з вродженими вадами розвитку щелепно-лицьової ділянки, судинною патологією, пухлинами і пухлиноподібними утвореннями лиця та шиї, травмами лицевого черепа та їх наслідків.

За її словами, під час розбору завалів біля “Охматдиту” хірург робив усе, що тільки можливо, намагаючись допомогти дітям, їхнім батькам і лікарні.

“Розбирав груди каміння разом із рятувальниками, втішав колег, постійно кудись біг, щось носив. Я не змогла з ним поговорити, бо він не хотів ні на секунду зупинятися”, — пише Бердинських.

За її словами, Олег Голубченко робить дуже складні операції на обличчі маленьких діток, усуваючи жахливі вроджені вади.

“Це ще одне нагадування, що в “Охматдиті працюють” унікальні спеціалісти і що найважливіше, це — насамперед люди”, — зазначає журналістка.