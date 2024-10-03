На Рівненщині хірург за $6500 надавав ухилянтам фальшиві діагнози, які повинні були стати підставою для ВЛК ухвалити рішення про їх непридатність до військової служби.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі ДБР завершили розслідування стосовно хірурга однієї з лікарень у Рівненській області.

Лікар організовував стаціонарне лікування для чоловіків, які не потребували медичної допомоги. Після “одужання” він видавав їм довідки з діагнозом хронічних захворювань опорно-рухового апарату, які мали стати підставою для ухвалення ВЛК рішення про їхню непридатність до військової служби.

Організаторами схеми були адміністратор приватного медичного центру та його товариш, які брали за “послугу” 6,5 тисячі доларів з людини. Схему викрили СБУ та ДВБ Нацполіції, а її діяльність тривала з січня по квітень 2024 року. Тоді поліцейські затримали “на гарячому” одного з фігурантів.

Хірург повністю визнав свою провину. За рішенням прокурора справу передали для подальшого розслідування ДБР. Наразі провадження щодо 2 організаторів слухається в суді.